광주은행 ‘광주·전남愛사랑 Honors V2 Card’ 출시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 ‘광주·전남愛사랑 Honors V2 Card’를 출시하며 지역밀착경영에 박차를 가하겠다고 밝혔다.

해당 카드는 지역사랑을 실천하기 위해 첫 상품으로 선보인 ‘광주·전남愛사랑 Honors Card’에 바우처·포인트 적립·여가생활·포인트 전환·기부 서비스 등 등 프리미엄 서비스를 더해 리뉴얼한 상품이다.

우선, 바우처 서비스는 연간 1회 20만원 상당의 바우처(롯데상품권, 신세계상품권, 외식통합상품권, SK주유상품권 중 택1)를 제공한다.

포인트 적립은 국내 전 가맹점 이용금액의 0.1%, 해외 전 가맹점 이용금액의 0.5%가 기본 포인트로 적립되고, 전국 주유소(충전소 및 전기차 충전 포함)·커피(스타벅스, 할리스커피, 투썸플레이스, 엔제리너스, 탐앤탐스, 이디야, 카페베네, 커피빈, 드롭탑)·패밀리레스토랑(아웃백, VIPS)에서 10%의 포인트가 추가 적립된다.

또한 전국골프장·영화(CGV, 메가박스, 롯데시네마)·스포츠 프로야구(기아타이거즈, LG트윈스)에서 2,500~5,000 포인트가 특별 적립된다.

여가생활·여행 서비스는 위드 코로나 시대를 맞아 여가생활과 여행 관련 서비스를 지원하고자 매월 추첨을 통해 KBS 교향악단과 광주광역시 시립 예술단의 정기 연주회 및 공연 무료 관람권을 제공한다.

에버랜드·롯데월드·서울랜드·광주패밀리랜드·캐리비안베이 자유이용권이 50% 할인(캐리비안베이 30%)되며, 중흥골드스파·금호화순리조트·디오션리조트·보성다비치콘도 입장권은 30~35% 할인된다.

포인트 전환 서비스는 적립된 광주은행 포인트를 아시아나항공 마일리지로 전환할 수 있으며, 전 세계 1300여개 이상의 공항라운지를 무료로 입장할 수 있는 공항라운지 카드가 제공된다.

기부 서비스는 이용금액의 0.2%를 매년 말 고객이 선택한 광주·전남 지역의 사회복지공동모금회에 고객의 명의로 기부한다.

카드 발급은 광주은행 전국 영업점 방문과 모바일웹 등을 통해 가능하다.

