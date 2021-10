박용진 "대장동은 모두에게 악재…이재명이 아니라 민주당이 죽는다"

"여야 문제 아닌 국민이 땅에 갖고 있는 본원적인 분노의 문제"

"엄중하게 지켜보고 있다"는 靑에 "엄중히만 보고 계실 게 아니다"

[아시아경제 김소영 기자] 더불어민주당 대선주자인 박용진 더불어민주당 의원이 '대장동 개발 특혜 의혹'과 관련해 "만일 '이재명 후보가 다 책임져야 될 상황이다'라는 것이 나오면 이재명이 아니라 민주당이 다 죽는다"고 말했다.

박 의원은 6일 밤 CBS라디오 '한판승부'와 인터뷰에서 "이는 여야의 문제가 아니고 국민들이 갖고 있는 아주 본원적인 분노의 문제, 땅에 대한 문제"라며 이같이 밝혔다.

그는 "대장동 문제가 '호재입니까 악재입니까'라고 묻던데 저는 우리 모두에게 악재다, 여야 모두에게 악재다라는 생각에는 변함없다"고 분명히 했다.

이어 "이 사건을 완벽히 규정하기는 아직 이르다"면서도 "관련자들을 싹 다 잡아들여야 한다. 제가 볼 때는 검찰이 또 미적미적 거리고 있다"며 "검찰이 제일 못돼먹은 태도, 보이는 대로 수사하는 게 아니라 보고 싶은 것만 보고 수사하는 그런 태도로 가면 안 된다. 핸드폰 하나 압수수색 못했다고 하는, 대한민국 검찰 수준이 이게 뭡니까"라고 지적했다.

그러면서 "집시법으로 수사 대상만 돼봤던 사람으로서는 납득이 안 된다"며 "(그런 사건 때 검찰은) 엄청 빠르게 덮쳐서 수사를 했는데 (핸드폰을) 창문 밖으로 던지고 누가 주워갔는지 아직 모르겠다고 이렇게 얘기하는 걸 믿으란 말이냐"라고 목소리를 높였다.

박 의원은 "검찰 이렇게 가면 야당이 요구하는 대로 특검으로 몰려간다"며 "그렇게 해서는 안 되고 저는 검찰이 '부패세력 발본색원, 온갖비리 일망타진' 이렇게 16글자로 딱 정리하고 가야 된다"고 우려했다.

야당이 요구한 특검에 대해선 "이걸 계속 대선까지 끌고 가고 싶은 것인데 대선까지 가면 안 된다"라며 "그래서 빨리 하라는 건데 검찰이 지금 수사 속도를 조절하는 것 같다"고 비판했다.

그러면서 "정신 못 차린 검찰이 '대선 국면에서 할 역할이 많겠네'하고 빙긋 웃고 있다는 생각밖에 안든다"며 "빨리 수사하고 빨리 결론 내려서 정리하는 게 맞다"고 촉구했다.

청와대가 '엄중하게 지켜보고 있다'는 입장을 낸 것을 두고는 "엄중히만 보고 계실 게 아니다. 아까 말씀드렸듯 '부패 세력 발본색원, 온갖 비리 일망타진'으로 밀고가야지 정치적으로 여당한테 유리할지 야당한테 유리할지 이런 것 생각할 때가 아니다"라고 일침을 가했다.

그러면서 "국민들의 분노, 국민들의 허탈감, 청년들이 갖고 있는 좌절감에 대해 우리가 적어도 제정신 차린 정치권이 있고, 제정신 차린 기성세대가 있다는 걸 보여줘야 한다"고 말했다.

