보해양조-소극장협회, 지역 문화예술 활성화 논의

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 보해양조(대표이사 임지선)가 사단법인 한국소극장협회광주광역시지회(이하 소극장협회 광주지회)와 업무협약을 맺고 광주에서 활동 중인 문화예술인들을 지원하기로 했다.

보해양조는 광주 궁동에 위치한 예린소극장에서 소극장협회 광주지회와 업무협약을 맺고 오는 26일부터 열리는 광주 소극장축제의성공을 기원하기로 했다고 6일 밝혔다.

이를 위해 보해는 광주소극장축제 홍보에 적극 동참하는 한편 공연 출연진과 관람객들을 위한 물품 지원도 나설 예정이다.

올해로 24회째 열리는 광주 소극장축제는 이달 26일부터 내달 17일까지 광주 소재 9개 극장에서 진행된다.광주 상무지구 기분좋은극장을 비롯해서 극단예린소극장, 광주아트홀, 예술극장 통, 씨어터연바람, 공연일번지, 문예정터, 민들레소극장, 지니아트홀 등 300석 이하의 소극장에서 열린다.

보해는 지난 2017년부터 광주 상무지구에 위치한 기분좋은 극장에 물품지원을 지속해왔다.

지역기업으로서 광주에서 활동 중인 연극인들을 응원하고 그들이 설 수 있는 무대를 지켜내기 위한 노력의 일환이다.

이번 업무협약 역시 지역 내 공연예술 발전을 도모하고자 업무협약에 나서게 됐다.

보해양조 관계자는 “보해는 광주 소극장 축제의 성공을 기원하는 동시에 지역 내 연극 발전을 위해 지역기업으로서의 역할에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

