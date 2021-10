교내 '노마스크'에…英, 학생 감염·유증상 급증

[아시아경제 조현의 기자] 학교 내 마스크 착용을 의무화하지 않은 영국에서 코로나19에 감염되거나 의심 증세를 보인 학생이 크게 늘었다고 뉴욕타임스가 5일(현지시간) 전했다.

영국 교육부는 이날 코로나19 확진이나 의심 증세로 결석한 학생이 18만6000명이라고 밝혔다. 지난달 16일 같은 사유로 집계된 결석 학생 수보다 78% 증가한 수치다.

잉글랜드 지방은 코로나19 확산에도 학생 수백만명을 백신 접종이나 마스크 없이 등교시키기로 지난달 결정한 바 있다.

NYT는 "학부모들은 자녀가 감염될 위험과, 결석으로 정상적인 교육을 받지 못할 위험을 놓고 매 순간 저울질을 하고 있다"고 지적했다.

정부의 이같은 조치를 두고 찬반 논란도 지속되고 있다. 반대파는 어린이들의 감염 위험에, 찬성파는 교육 정상화에 목소리를 높인다.

하지만 정부는 공립학교 학생 840만명 가운데 90%가 출석해 수업이 정상에 가깝게 진행된다는 점을 강조하고 있다. 특히 65세 이상 국민이 거의 모두 접종을 마쳐 취약층을 충분히 보호하고 있다는 점을 내세운다.

고교생과 교직원에게 1주일에 두 차례씩 항원 검사를 실시해 무증상자를 가려내고 있다는 점도 강조한다.

영국에서는 현재 하루 신규확진자가 3만명 가량 나오는데 이는 고점과 비교해 1만~2만명 적은 수준이다. 올해 1월 하루 2000명 가까이 나오던 사망자도 현재 200명 안팎으로 줄었다.

NYT는 "학생들은 중증, 사망, '롱코비드'(코로나19로 인한 오랜 후유증) 위험에 내몰리고 있다"며 "감염 후 입원하는 어린이는 지금까지 9000여명이 발생했고 사망자도 나왔다"고 했다.

