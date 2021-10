野 박수영, '50억 약속그룹' 공개…"권순일·박영수·곽상도·김수남·최재경 등 6인"

"성남시의회 의장과 시의원에게도 로비자금 뿌려졌다"

[아시아경제 허미담 기자] 박수영 국민의힘 의원은 6일 경기 성남 대장동 개발사업 의혹과 관련해 화천대유로부터 거액을 받기로 약속한 이른바 '50억 약속그룹' 명단을 공개했다. 권순일 전 대법관, 박영수 전 특검, 곽상도 의원, 김수남 전 검찰총장, 최재경 전 인천지검장, 홍모씨 등 6명이다.

박 의원은 이날 국회 정무위원회가 금융위원회를 대상으로 실시한 국정감사에서 "대장동 녹취록에 나온 50억 약속그룹 명단을 처음 공개한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "(녹취록에는) 50억원은 아니나, 성남시의회 의장과 시의원에게도 로비자금이 뿌려졌다는 내용도 들어 있다"고 했다.

이어 "이 중에는 이미 (돈을) 받은 사람도 있고, 약속은 했으나 대장동 게이트가 터져서 아직 받지 못한 사람도 있고, 급하게 차용증서를 써서 빌렸다고 위장을 했다가 다시 돌려줬다는 사람도 있고, 빨리 달라고 재촉하는 사람도 있다는 추가 제보가 있다"고 말했다.

그러면서 박 의원은 "50억 약속그룹의 경우 특검의 조속 수사와 FIU(금융정보분석원)의 철저한 자금조사를 통해 자금흐름 확인해야 한다"며 "왜 이 사람들에게 거액 로비 있었는지도 밝혀야 한다"고 강조했다.

앞서 이준석 국민의힘 대표는 지난달 30일 국회에서 긴급 기자간담회를 열고 50억 약속그룹과 관련해 이재명 경기지사 측근 등이 포함됐다며 의혹을 제기한 바 있다.

이 대표는 "법조계 인사 중에서 언급된 인물들, 민주당과 친분이 있었던, 이 지사와 친분이 있다고 하는 또 다른 인사의 이름도 있었다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr