안상수 "부동산 투기 마피아 두목" 외치며 이재명 얼굴사진 찢어

이전 토론서도 "부동산 투기한 놈들 관에다 묻겠다"며 관 뚜껑 모양 소품 선보여

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대선경선 후보인 안상수 전 인천시장이 TV토론회에서 이재명 더불어민주당 대선 경선 후보자 사진을 찢는 퍼포먼스를 벌여 논란이 일고 있다.

6일 KBS에서 열린 2차 경선 마지막 TV토론회에 출연한 안 후보는 토론 전 후보자 소개 순서에서 이같은 행동을 보였다. 그는 이재명 경기지사 얼굴과 함께 '대장동 5적 두목'이라는 글씨가 새겨진 사진을 꺼내들어 이를 시청자들이 보는 앞에서 찢었다. 그러면서 "부동산 투기의 마피아 두목, 이재명 당신의 가면을 찢어버리겠다"고 외쳤다.

이날 안 후보는 큰 망치 소품을 든 채 이 지사의 대장동 사업 의혹을 비판하기도 했다. 그는 망치와 함께 영화 '아수라' 포스터를 펼쳐 들고 "부동산 투기 조폭이라고 제가 명명해놨다. 우리 국민들이 지금 아주 허탈하고 답답해서 저에게 이 토르(묠니르 망치)를 보내줬어요"라고 비꼬았다.

이어 "이놈들 좀 혼내라고. 이재명! 권순일! 나쁜 놈들 나와봐! 이걸로 확 그냥 지구를 떠나. 안상수가 반드시 이 사람들을 제거하고 국민들에게 걱정 없는 삶을 드리겠습니다"라며 "그러기 위해서는 우리 국민의 힘이 정권을 잡아야 해!"라고 말했다.

한편 안 후보는 이전 토론에서도 독특한 소품으로 눈길을 끌은 바 있다. 지난 1일 진행된 토론에서는 "부동산 투기한 놈들을 관에다 묻겠다"며 관 뚜껑 모양의 소품을 들어 보이기도 했다.

방송을 본 네티즌들은 다양한 의견을 보인다. 누리꾼들은 "선을 넘었다", "민주당 차원에서 고발 조치해야 된다. 공중파 방송에서 뭐하는 짓인지 모르겠다", "후보란 말도 안 붙이고 '이재명이가', '이재명이가' 하는데 아무리 상대 후보라도 기본이 안 돼 있다"며 부정적인 반응을 보였다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr