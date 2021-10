아이디어스, 디자인 어워드 'IDEA 2021' 본상 수상

세계적 디자인상 브랜드 부문 은상 수상

[아시아경제 김철현 기자] '아이디어스'를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 세계적 권위의 디자인 어워드인 'IDEA 2021'에서 브랜드 부문 은상을 수상했다고 6일 밝혔다.

아이디어스는 올해 8월 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '2021 레드닷 어워드'에서 브랜드 커뮤니케이션 디자인 부문 본상을 수상한 데 이어 미국산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 'IDEA 2021'에서도 본상을 수상하게 됐다.

IDEA 디자인 어워드는 매년 브랜딩, 패키지, 디자인 전략 등 총 20개 부문에서 디자인 혁신성, 사용자 경험, 제품 디자인 심미성, 사회 기여도 등을 평가해 수상하고 있다.

이민정 백패커 디자인셀 리더는 "아이디어스의 철학과 가치를 담은 브랜드 디자인이 세계적 권위의 디자인 어워드들에서 잇달아 인정받게 됐다"며 "아시아 최대 핸드메이드 플랫폼으로서의 역량과 가치를 담은 브랜드 디자인을 지속적으로 개발하겠다"고 말했다.

현재 아이디어스는 국내에서 활동하는 수공예 작가 2만5000명이 입점해 있으며 매월 500만명에 이르는 고객들이 이용 중이다.

