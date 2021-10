9월 말 외환보유액 4639억7000만달러…또 '사상 최대'

7월 이후 세 달 연속 '사상 최대'

韓외환보유액 세계 8위 수준

[아시아경제 장세희 기자]우리나라 외환보유액이 한 달 사이 약 4000만달러 늘어나며 사상 최대 기록을 한 달 만에 경신했다.

한국은행이 6일 발표한 외환보유액 통계에 따르면 9월 말 기준 우리나라 외환보유액은 4639억7000만달러다.

직전 최대 기록인 8월 말의 4639억3000만달러보다 4000만달러 증가했다. 지난 7월 이후 세 달 연속 사상 최대 기록이다.

한은은 외환 보유고 증가에 대해 "기타통화 표시 외화자산의 미달러화 환산액 감소에도 불구하고 외화자산의 운용수익 등이 증가했기 때문"이라고 설명했다. 특히 외환보유액의 90% 이상을 차지하는 유가증권 수익이 많이 난 영향이다. 유가증권은 9월말 4193억5000만달러를 기록해 전달(4183억달러)보다 10억5000만달러 늘었다.

외환보유액을 자산별로 나눠보면 SDR(153억8000만달러)이 한 달 전보다 1억9000만달러 늘었다. 금 보유액은 47억9000만 달러로 변동이 없다.

예치금(198억5000만달러)과 IMF에 대한 교환성 통화 인출 권리인 'IMF 포지션'(46억달러)은 각 11억5000만달러, 5000만달러 감소했다.

9월 말 기준 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미 달러화 지수는 94.34로 전달 대비 1.8% 올랐다.

한국의 외환보유액 규모는 8월 말 기준으로 세계 8위 수준이다. 중국(3조2321억달러)이 가장 많고, 이어 일본(1조4243억달러), 스위스(1조942억달러), 인도(6407억달러) 순이다.

