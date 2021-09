전여옥 "윤석열 부친이 친일파면 문재인 부친은 빼박 친일파"

"국비유학한 것까지 친일파로 모는 소름 돋는 왜곡 정말 끔찍"

[아시아경제 김소영 기자] 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원이 한 친여성향 유튜브가 윤석열 국민의힘 대선 예비후보 부친을 '친일파'라고 주장한 것을 두고 "(그런 식이라면) 문재인 대통령 아버지는 빼박 친일파"라고 직격했다.

전 전 의원은 30일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오늘 화제가 된 팰리세이드 차의 뒷문구! '쪽X리 차는 양보하지 않는다' 기사를 본 순간 진짜 걱정스러웠다. 문재인 정권이 몰아쳤던 '반일몰이'의 후유증을 앓고 있는 것"이라고 운을 뗐다.

그는 "더 기막힌 것은 문제의 '열린공감TV' 정피디란 사람이 올린 글이다. 윤석열 후보 부친이 '친일파'란다. 그 이유는 '일본문부성 장학금'을 받아 '국비유학'을 했기 때문"이라고 했다.

앞서 이날 유튜브 채널 '열린공감TV'의 운영자 정피디는 윤 전 총장의 부친 윤기중 전 연세대 교수와 관련해 "대한민국 1호 일본문부성 국비유학생(대사관 추천)이었다. 그 일로 인해 끊임없이 친일 논란이 끊이지 않았던 사람"이라고 문제를 제기했다.

전 전 의원은 "문재인 대통령, 딸 다혜씨는 일본의 '우익'으로 유명한 대학에서 '자비유학'을 했다. 문재인 대통령의 아버지는 일제시대 흥남에서 '농업계장'을 했다"라며 "흥남의 비료공장이 있고 그런 곳에서 '농업계장'은 아주 센 자리였다. 빼박 친일파"라고 주장했다.

그러면서 "국비유학한 것까지 친일파로 모는 저들의 날선 소름 돋는 '왜곡' 정말 끔찍하다"라며 "벌써 부터 '잡아넣겠다', '가만 안 두겠다' 마치 조폭처럼 협박하는 저들. 이런 끔찍한 세상, 반드시 막아야 한다. 답은 정권교체 뿐"이라고 말했다.

