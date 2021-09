중소기업 10곳 중 9곳 “ESG경영 준비 안 됐다”

중기중앙회 '중소기업 ESG 애로조사' 결과

“정부 K-ESG 지표에 대기업의 협력사 공정거래 책임 강화해야”

[아시아경제 김희윤 기자] 최근 산업 전반에 확산되고 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 도입에 대해 중소기업의 89.4%가 전혀 준비돼있지 않은 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 지난 8월 30일 부터 9월 17일 까지 300개 중소기업을 대상으로 실시한 '중소기업 ESG 애로조사' 결과를 30일 발표했다.

조사결과 현재 ‘ESG 경영 도입이 필요하다’라고 느끼는 중소기업은 53.3%였으나, 도입환경은 ‘준비되어있지 않아(전혀+거의) 어렵다’고 느끼는 기업이 89.4%에 달했다.

또한 ESG 평가를 요구받은 경험이 있는 중소기업(12.0%) 중 ‘대기업으로부터 요구’받은 경우가 77.8%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘해외 거래처’가 22.2%를 차지했다.

거래처의 평가 미달 시 결과는 ‘개선요구 후 미개선 시 거래정지’(47.2%)가 가장 높게 나타나 ESG 평가가 실제 거래에 영향을 미치고 있는 것으로 집계됐다. 반면, 평가 요구 거래처의 지원수준은 ‘전혀 없음’(52.8%)과 ‘약간의 지원은 하고 있으나 거의 도움이 되지 않는다’(30.6%)는 응답 비율이 높았다.

정부가 추진하고 있는 K-ESG 지표와 관련해서는 ‘협력사의 공정거래 운영 노력’(52.8%)이 강조돼야한다는 응답이 많았다. 평가지표 필요요소로는 ‘원자재 가격상승에 따른 납품단가 반영 노력’(60.0%), ‘적정 납품단가 지급 및 조정’(55.0%), ‘공정계약 체결여부’(41.0%), ‘중소기업 기술보호 노력’(20.3%) 순으로 나타났다.

양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 “조사 결과 대기업 협력 중소기업과 수출 중소기업을 위주로 이미 ESG 요구를 받고 있고, 평가결과가 거래에도 영향을 미치는 것으로 파악됐다”고 말했다.

이어 “중소기업이 ESG 경영기반을 다질 수 있도록 정부 K-ESG 지표에 대·중기 공정거래 지표를 세분화·확대해야 한다”며 “대기업은 저탄소 경제에 효율적으로 대응하기 위해 협력사에 대한 일방적 평가가 아닌, ESG 도입 및 탄소중립 추진을 위한 설비구축 등 상생노력을 더욱 강화해야한다”고 밝혔다.

