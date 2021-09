동양생명, 소아암에 대한 잘못된 인식 바로 잡기 캠페인

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 7,010 전일대비 40 등락률 -0.57% 거래량 92,080 전일가 7,050 2021.09.30 10:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “동양생명, 3분기 어닝 서프라이즈 예상”삼성화재 30일부터·농협생명 내달 1일…금감원 종합검사 재개(종합)금융사 종합검사 더 못 미뤄…코로나 상황 속 '속전속결' close 은 한국백혈병어린이재단과 소아암에 대한 사회적 인식 개선을 위한 소아암 인식 개선 캠페인을 진행한다고 30일 밝혔다.

유튜브 크리에이터와 소아암에 대한 잘못된 인식을 바로잡는 노래를 제작했다. 소아암에 대해 일반 대중들이 오해하고 있는 사실을 사전에 댓글로 취합한 뒤 이를 바로잡을 수 있는 내용을 담았다.

아울러 이 영상을 보고 소아암과 관련해 새롭게 알게된 내용을 캡쳐한 뒤 이를 개인 인스타그램에 업로드하고 한국백혈병어린이재단 공식 계정을 팔로우하면 추첨을 통해 40명에게 캠페인 굿즈를 증정할 계획이다.

동양생명 관계자는 "많은 분들이 이번 노래를 듣고 소아암에 대한 관심을 갖고 올바른 인식을 갖는 계기가 되길 바란다"며 "고객 건강과 행복을 지키는 수호천사로 소아암 환아에 대한 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.

