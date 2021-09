신한금융투자, ISA 마케팅 아이디어 공모전 개최

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 대학생을 대상으로 ISA 마케팅 아이디어 공모전을 개최한다고 29일 밝혔다.

다음달 24일까지 접수를 받는 이번 공모전은 ‘ISA를 MZ세대에게 힙하게 알리는 방법’이란 주제로 열린다. 관심 있는 대학생 누구나 (개인 또는 팀 최대 3명) 참가할 수 있다. 공모전은 영상 콘텐츠와 마케팅 아이디어 2가지 부문으로 응모할 수 있다.

심사를 거쳐 11월 12일 온라인으로 시상식을 개최할 예정이다. 부문별 1등 개인 또는 팀에게 각각 500만원의 상금 등 총 상금 2100만원을 수여할 계획이다. 공모전에 대한 응모 및 자세한 내용은 공모전 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이주연 신한금융투자 마케팅부장은 “최근 가파른 속도의 디지털화로 MZ세대가 금융권의 혁신을 이끌고 있다”며 “자산형성기 주요한 재테크 수단인 ISA를 MZ세대에게 효과적으로 안내하기 위해 이번 공모전을 개최하게 되었다”고 밝혔다.

