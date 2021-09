우수 중소·벤처기업의 조달시장 진출 지원을 위한 ‘2021 코리아 나라장터 엑스포(KOPPEX 2021)’가 29일 경기 고양 킨텍스에서 열렸다. 관계자가 의료용 장갑, 방역복 등을 소개하고 있다. /문호남 기자 munonam@

