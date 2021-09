삼성전자, 상반기 고용 1위…삼성바이오·LG화학 등 뒤이어

잡코리아, 시가총액 상위 기업 24개 조사 결과 발표



[세종=아시아경제 문채석 기자] 삼성전자가 올해 상반기 직원을 가장 많이 늘린 기업이었던 것으로 조사됐다. 지난 연말 대비 2100명 이상을 새로 뽑았다. 삼성바이오로직스, LG화학 등이 뒤를 이었다.

취업 플랫폼 잡코리아는 최근 시가총액 상위 30대 기업 중 24개 기업의 상반기 직원 채용 현황을 29일 공개했다.

삼성전자의 직원 수는 지난해 연말 10만9490명에서 올 상반기 11만1683명으로 2193명 늘었다. 삼성바이오 629명(2886→3515명), LG화학 433명(1만2561→1만2994명), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 252,000 전일대비 1,000 등락률 -0.40% 거래량 80,387 전일가 253,000 2021.09.29 09:54 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여현대모비스 '알고리즘 경진대회' 일반인 4000명 참가 성황현대모비스, 오는 17일까지 아산공장 생산 중단 close 408명(1만243→1만651명), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 4,500 등락률 -1.66% 거래량 383,969 전일가 270,500 2021.09.29 09:54 장중(20분지연) 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! [특징주]SK바이오사이언스, 코로나 백신 임상 발표 앞두고 5% 강세 close 200명(827→1027명) 등이 뒤를 이었다.

24개 기업의 전체 직원 수는 같은 기간 37만9605명에서 38만3419명으로 3815명(1%) 증가했다. 성별로는 여성이 1854명(2.6%), 남성이 1961명(0.6%)씩 늘었다.

변지성 잡코리아 팀장은 "상반기 채용 경기가 침체된 가운데서도 조사 대상 기업의 직원 수가 소폭 증가한 것에 의의가 있다"고 진단했다. 그는 "코로나19 재확산으로 다소 어려움은 있으나 기업의 채용은 상반기보다 하반기에 집중되는 경향이 있다"며 "최근 수시채용과 온라인 채용 등으로 트렌드가 바뀌고 있는 만큼 하반기 대기업 고용 증가도 기대해볼 만하다"고 전망했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr