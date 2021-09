광주대 ‘제22회 진월금속조형회展’ 개최

내달 5일까지 호심미술관서 금속공예·주얼리디자인학과 동문 전시

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 내달 5일까지 극기관 1층 호심미술관에서 ‘제22회 진월금속조형회展’가 열린다고 28일 밝혔다.

광주대 금속공예·주얼리디자인학과 동문이 중심이 된 ‘진월금속조형회’의 이번 전시회는 대학원 재학생 및 졸업생 12명과 패션·주얼리학부 송숙남 교수, 오병욱 교수, 윤재원 교수, 황예진 교수, 이매리 교수 등이 초대 작가로 참여해 작품 30여 점을 선보인다.

지난 1999년 첫 창립전을 시작한 ‘진월금속조형회’는 20여 년간 광주지역을 중심으로 금속공예 작가를 배출하며 매년 동문 전시를 개최하고 있다.

전시회 참여 작가 모두는 광주를 비롯해 대전과 서울, 해외에서 활발하게 금속공예가로 활동하고 있으며 각 지역 대학에서 전·현직으로 금속공예 교육을 통해 후학 양성 및 금속공예 대중화에도 힘쓰고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr