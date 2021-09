유한킴벌리, 착용감 편한 특대형 ‘라이트핏 쿨 컬러마스크’ 출시

자사제품 대비 42%얇아 편안한 착용감 갖춰

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 특대형 크리넥스 비말차단(KF-AD) ’라이트핏 쿨 컬러마스크‘를 출시했다고 27일 밝혔다.

크리넥스 쿨 컬러마스크 특대형은 기존 대형보다 가로와 세로 길이가 각각 10% 커졌다. 그동안 마스크 크기는 △소형 △중형 △대형이 보편적이었다. 하지만 마스크 착용이 장기화하면서 기존 대형 크기보다 좀 더 편하게 착용할 수 있는 특대형 제품을 원하는 소비자가 늘어났다.

신제품은 가로 120㎜에서 132㎜로, 세로는 155㎜에서 171㎜로 넉넉해졌다. 이 제품은 초정전 필터일체형 외피원단을 적용했고 필터에서 이어밴드에 이르는 주요 자재도 모두 국산이다.

또한 가벼운 착용감을 위한 혁신 기술과 디자인도 반영했다. 기존 자사 제품 대비 두께가 42% 얇아졌다. 탄력성 있는 소프트 이어밴드와 코 지지대 없는 디자인이 적용됐다. 트렌디한 색상으로 소비자 개성도 살릴 수 있다.

유한킴벌리 관계자는 “마스크 착용이 장기화하면서 보다 잘 맞는 제품을 찾는 이들이 늘어나고 있다”며 “앞으로도 디자인, 기능, 색상, 크기 등 다양한 제품 마스크 출시를 통해 보다 편리하고 안전하게 사용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr