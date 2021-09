예천양조 "영탁 모친이 150억 요구"…자필 메모 공개

[아시아경제 권서영 기자] 가수 영탁과 막걸리 제조사 예천양조가 상표권과 관련한 분쟁을 벌이고 있는 가운데 예천양조 측이 영탁의 어머니로부터 받은 메모를 공개했다.

25일 MBC '실화탐사대'는 영탁과 예천양조의 상표권 갈등에 관한 내용을 방송했다. 이날 방송에서 예천양조 측은 그동안 언론에 공개하지 않았던 영탁 어머니가 작성한 계약서와 메모 내용 등을 공개했다. 공개된 메모에는 '영탁 상표 외 예천양조에서 제조 및 판매하는 전 제품 출고가의 15%', '예천양조 지분 10%', '계약 기간 3년' 등의 내용이 적혀 있었다.

예천양조 서울지사장은 "(영탁의 어머니에게) 어마어마한 금액을 요구받은 상태였다"라며 "영탁 씨하고 마지막 안 좋은 선상에 절대 서고 싶지 않았다. 그리고 (영탁 측에게) 도움을 받은 것도 사실이다"라고 말했다. 백구영 예천양조 회장은 "처음 영탁의 '막걸리 한 잔'을 들었는데 '영탁'이 바로 직감적으로 떠올라 그 자리에서 변리사에게 전화했다"라며 "상표 출원이 안 되어있으면 바로 출원하라고 했다"라고 말했다.

이어 백 회장은 영탁 측과 광고 모델에 관한 논의를 진행하며 "처음엔 (광고 출연료가) 6000만원부터 시작했다. 그 다음주에 만나니까 8000만원으로 올라갔다"라고 밝혔다. 또 그로부터 석 달 뒤인 지난해 4월, 영탁은 업계 최고 수준인 1억6000만원의 금액에 예천양조와의 1년 광고모델 계약을 체결했다.

그러나 예천양조 측은 "제품 출시 보름 후부터 영탁의 부모님이 공장을 방문하기 시작했다"며 "영탁 모친의 요구사항이 늘어갔다"라고 주장했다. 또한 "신을 모시는 영탁의 모친이 막걸리 상표에 삽입된 우물에 회장이 직접 제를 지내라고 했다", "노후 생활을 위해 영탁 아버지의 고향 인근에 대리점 두 곳을 무상으로 요구했다" 등의 내용을 구체적으로 밝히며 "영탁 부친의 고향에 '영탁 홍보관'의 건립을 요구했다"라고 덧붙였다.

이어 예천양조 측은 "영탁이라는 상표를 등록하려면 영탁 본인의 승낙서가 필요하다는 사실을 모친이 알게 된 이후부터 상황이 급변했다"라고 설명했다. 이들은 영탁 측이 "승낙서를 받아 준다는 약속과 달리 영탁의 소속사에서 직접 상표를 출원했다"며 "모델 재계약 협상 과정에서 영탁의 모친이 자필 메모와 계약서 초안을 제시했는데 150억원에 달하는 규모였다"라고 언급했다.

이날 방송에서 '실화탐사대' 제작진은 가수 영탁을 찾아갔으나 인터뷰를 거부당했다. 영탁의 담당 변호사는 "현재 법적 대응 중이라 사안에 대해 인터뷰하기 어렵다"라고 답했으며 영탁의 소속사 측은 "예천양조에 150억원을 요구한 사실이 없다"라고 반박했다. 영탁의 소속사 뉴에라프로젝트는 제조사를 상대로 형사 고소를 제기했으며 "예천양조 측의 도를 넘은 허위 사실 유포 및 비방이 계속돼 부득이 법적 조치를 취했다"라고 밝혔다.

한편 '영탁'의 상표권은 양측 모두 출원만 했을 뿐 정해지지 않았다. 협상이 결렬된 후 영탁의 모친은 상표권이 등록되면 백 회장에게 다른 회사와 협상하겠다는 뜻을 전했으며, 예천양조 측은 악덕 기업이라는 이미지를 벗고 다른 '영탁 막걸리'의 판매를 막고 싶다는 입장을 밝힌 상태다.

