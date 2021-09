文대통령 "다음달 백신접종률 가장 앞선 나라…위드 코로나 검토" (종합)

文대통령 귀국행 비행기에서 기자간담회…"일상 회복하며 필요한 방역조치 유지해야"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 다음 달이면 코로나19 백신접종률이 세계에서 가장 앞선 나라가 될 것이라며 '위드 코로나'에 대해 검토하겠다는 뜻을 밝혔다. 일상을 회복하면서도 필요한 방역조치를 유지해 나가겠다는 의미다.

문 대통령은 23일 대통령 전용기인 공군1호기에서 청와대 기자단과 간담회를 열고 "다음 달 말 정도 되면 접종완료율도 70%를 넘기게 될 것이라고 생각한다. 그때 되면 우리도 ‘위드 코로나’를 검토해야 된다"고 말했다.

문 대통령은 "백신접종률에서 우리가 세계에서 앞서가는 나라가 될 것이라고 그렇게 믿고 있다"고 강조했다.

문 대통령은 "접종이 빨리 진행된 그런 나라들의 경우에 방역 조치를 상당히 완화했다가 다시 확진자가 늘어나서 어려움을 겪는 사례를 많이 보고 있다"면서 "앞으로 ‘위드 코로나’라 해서 모든 방역을 다 풀어버리는 것은 아니라고 생각되고, 우리가 일상을 회복하면서도 필요한 최소한의 방역 조치는 유지를 해 나가야 될 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "어느 정도의 접종이 되었을 때 어느 정도의 방역을 유지하면서 어떻게 일상을 회복해 나갈 것인지 하는 계획들을 전문가들이 논의하기 시작한 상황"이라며 "아마도 다음 달쯤 되면 그런 계획을 보다 가시적으로 국민들께 알려드릴 수 있지 않을까 싶다"고 전했다.

문 대통령은 한국이 글로벌 백신 허브의 한 축으로 역할을 하고 있는 부분에 대해서도 견해를 밝혔다. 미국에서 화이자 회장과 접견하고 한미 방역-백신 관련 업체들 간의 비즈니스 테이블에서도 상당한 성과가 있었다는 얘기다. 아울러 최근 베트남에 대한 백신 공여는 한국의 충분한 백신 물량 확보를 고려한 결정이었다고 설명했다.

문 대통령은 "영국과의 백신 스와프, 베트남에 대한 백신 공여, 국제 협력을 높이는, 국제사회의 책임있는 일원으로서 백신 후발국들에 대해 백신의 접근성을 높여 주는, 지원하는 그런 성과도 있었다"면서 "백신을 충분히 확보할 수 있느냐 부분은 이제는 제가 보기에는 걱정할 단계는 다 지나간 것 같다"고 말했다.

문 대통령은 "사실은 올해에도 백신의 확보 물량은 전혀 문제가 없다. 다만 초기에 백신이 들어오는 시기가 조금 늦어졌기 때문에 다른 나라보다 백신의 초기 진행이 조금 늦어진 측면이 있는데, 그 부분을 빠르게 따라잡았다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "베트남에 백신을 공여한다는 것으로도 알 수 있듯이 이제는 우리가 충분히 여유가 있기 때문에 다른 나라를 도울 수 있는 여건이 됐다"면서 "백신의 여유 물량들을 활용해서 백신 후발국들을 도울 계획이고, 국민들의 백신 접종에 필요한 물량은 전혀 염려할 필요가 없다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr