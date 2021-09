현대차 아이오닉5, 2021 IDEA 디자인상 '금상' 수상

현대 블루링크 앱, 세계 3대 디자인상 석권

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차의 첫 전용 전기차 아이오닉 5가 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 IDEA 디자인상에서 최고상을 거머줬다.

는 자사와 제네시스 브랜드가 '2021 IDEA 디자인상'에서 금상 1개를 포함, 총 3개상을 수상했다고 22일 밝혔다.

의 전용 전기차 아이오닉 5는 자동차·운송부문에서 최고의 상인 금상(Gold)을 수상했으며, ▲현대 블루링크 앱 ▲제네시스 인포테인먼트 시스템이 디지털 상호작용(Digital Interaction) 부문에서 파이널리스트(Finalist) 상을 수상했다.

앞서 아이오닉 5의 디자인을 엿볼수 있는 컨셉트카 45는 지난해 IDEA 디자인상에서 자동차·운송부문 동상(Bronze)을 받으며 일찌감치 기대감을 높인바 있다.

현대 블루링크 앱은 2021 iF 디자인상, 레드닷 어워드에 이어 IDEA 디자인 상까지 세계 3대 디자인상을 모두 수상하게 됐다. 제네시스의 인포테인먼트 시스템 역시 올 초 iF 디자인상 본상을 수상한데 이어 IDEA 디자인상까지 수상하며 사용자 친화적 기술과 디자인 경쟁력을 동시에 인정받았다.

이상엽 현대차 디자인담당 전무는 "새로움을 창조하기 위해 고객과 함께한 현대 디자인의 45년 여정을 돌아봤다"면서 "아이오닉 5를 통해 과거와 현재, 미래를 연결하는 시간을 초월한 디자인을 구현하고자 노력했다"고 밝혔다.

