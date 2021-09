IAEA 사무총장 "북한, 우라늄 농축 등 핵 프로그램 전속력 진행"

[아시아경제 박형수 기자] 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 북한이 핵 프로그램에 "전력을 기울이고 있다"고 밝혔다.

라파엘 그로시 사무총장은 20일 열린 제65차 IAEA 총회에서 "북한에서 플루토늄 분리와 우라늄 농축, 다른 활동에 대한 작업이 전속력으로 진행되고 있다"고 강조했다.

앞서 그로시 사무총장은 지난 13일 IAEA 이사회에서 영변 핵시설 원자로 재가동 조짐이 심각한 문제라고 지적하면서 우라늄 농축 공장의 재가동 징후도 공개했다.

북한 핵시설에서 활동 징후가 있다면서 "북한의 핵 프로그램 지속은 유엔 안전보장이사회의 관련 결의안을 명백히 위반하는 것으로 매우 유감스럽다"고 우려했다.

IAEA는 지난달 발간한 보고서를 통해 북한 영변 핵시설 내 5MW 원자로와 관련해 "2021년 7월 초부터 냉각수 배출을 포함해 원자로 가동과 일치하는 정황이 있었다"고 공개했다.

북한의 핵무기 제작과 관련된 핵심 시설인 5MW 원자로에서 가동 후 나오는 폐연료봉을 재처리하면 핵무기 원료인 플루토늄이 추출된다.

IAEA는 올해 2월 중순부터 7월 초까지 5MW 원자로 근처에 있는 폐연료봉 재처리 시설인 방사화학 연구소가 가동된 정황도 있다고 전했다.

