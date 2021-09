[아시아경제 박지환 기자] 민간인 4명을 태운 미국의 우주 탐사 기업 스페이스X 우주선이 사흘간의 여행을 마치고 지구로 무사히 귀환했다.

스페이스X 우주 관광객들은 18일(현지시간) 미국 동부 시간 기준 오후 7시를 조금 넘긴 시간 플로리다주 인근 대서양에 착수했다.

억만장자 재러드 아이잭먼(38)과 간호사 헤일리 아르세노(29), 대학 과학 강사 시안 프록터(51), 이라크전 참전용사 크리스 셈브로스키(42)는 지난 15일 밤 스페이스X 우주선 '크루 드래건'을 타고 우주를 향했다. 이들은 국제우주정거장(ISS)보다 160㎞ 높은 우주 공간에 도달했다. 이후 사흘 동안 지구를 도는 궤도 비행을 했다.

