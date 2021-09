[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 박덕흠 무소속 의원의 관급공사 특혜 수주 의혹과 관련해 박 의원 가족이 지분을 보유한 건설사를 압수수색했다.

16일 경찰에 따르면 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 지난 14일 서울 강남구에 있는 A 건설회사에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다.

경찰이 박 의원의 '특혜 수주' 의혹 관련 강제수사에 나선 것은 이번이 두 번째다. 경찰은 앞서 5월31일 서울 중구에 있는 서울시 도시기반시설본부를 압수수색한 바 있다. 박 의원은 국회 국토교통위 위원으로 있던 2015년 4월~2020년 5월 가족 명의의 건설회사를 통해 수천억원대 수준의 피감기관 발주공사를 수주한 혐의를 받는다.

