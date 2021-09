유료방송-PP 갈등 속…정부 주도 상생협의체 개최

PP평가기준·절차 표준안 실무 공감대

배점 부여방식·채널개편 관련해선 '이견'

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 15일 '유료방송업계 상생협의체'를 열고 유료방송업계 내 갈등 해소와 상생 협력을 위한 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

이날 상생협의체는 방통위와 공동으로 운영 중인 '방송채널 대가산정 개선 협의회' 논의에 앞서 유료방송업계 갈등 확산을 막고 상생 협력을 위한 합의를 서두르기 위해 과기정통부가 마련했다.

주된 논의 안건은 정보통신정책연구원(KISDI)과 함께 마련한 'PP평가기준 및 절차' 표준안과 '유료방송 채널 정기개편 개선방안'이다.

과기정통부가 매주 상생협의체 실무협의회를 진행한 결과, 업계에서는 PP평가기준과 절차 표준안과 관련해서는 평가대상, 평가방법·절차, 평가항목 및 배점(안)에 대해 실무적 공감대를 형성했다.

하지만 배점의 세부 부여방식과 채널 정기개편 개선과 관련해서는 이견이 존재해 조정이 필요한 상황이다.

오용수 방송진흥정책관은 “오늘 논의에도 세부사항에 대해 일부 조정할 부분이 남아 있다”며 “오늘 논의한 2개 사안에 대한 세부사항은 실무협의회 추가 논의를 거쳐 다음 번 상생협의체에서는 마무리할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이어 ”유료방송업계가 상생협력의 큰 틀에서 서로 양보하며 경쟁력을 키워갈 때 유료방송 전체가 그 결과를 나눠 가질 수 있다”고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr