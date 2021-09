[아시아경제 공병선 기자] 이앤에스인베스트먼트는 EMW EMW 079190 | 코스닥 증권정보 현재가 2,780 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,780 2021.09.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일EMW, 서울회생법원에 회생절차 종결 신청 close 가 인수합병 시장에 매물로 나왔다는 언론 보도에 대해 EMW 지분 매각을 검토하지 않는다고 15일 해명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr