“편의점 포인트로 영화·호캉스”…CU, 밀크파트너스와 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 업계 단독으로 밀크파트너스와 CU 멤버십 포인트 연동을 위한 업무협약을 체결하고 사용처 확대에 나선다고 15일 밝혔다.

밀크파트너스는 블록체인 기반 포인트 통합 플랫폼인 ‘밀크’를 통해 이용자가 보유한 포인트를 제휴사 간 자유롭게 교환할 수 있도록 돕는다. 흩어진 포인트를 한 데 모아 사용할 수 있다는 장점에 가입자를 80만 명 이상 확보하는 등 이용자가 빠르게 늘어나고 있다.

양사는 온·오프라인 연계 공동 마케팅을 비롯한 차별화된 고객 서비스를 제공하기 위해 다각적으로 힘을 모은다. 이번 업무협약으로 지금까지 점포에서만 사용할 수 있었던 CU 멤버십 포인트의 사용처가 대폭 확대된다.

현재까지 밀크 앱에 입점된 업체는 호텔, 항공사, 면세점, 영화관 등 총 6곳이다. 이용 방법은 밀크 앱에서 CU 멤버십 포인트를 ‘밀크코인’으로 전환한 뒤 이를 원하는 제휴사의 포인트로 교환하면 된다. 포인트는 교환 시점의 환율이 적용되며 제휴사별 일일 거래 한도가 존재한다. CU는 제반 시스템 개발을 통해 오는 12월 밀크 앱에 입점할 예정이다.

BGF리테일 관계짜는 “이번 업무제휴는 CU 멤버십 포인트의 활용성을 획기적으로 높였다는 점에서 고객을 추가로 유입시키는 긍정적인 효과를 기대할 수 있다”며 “앞으로도 CU는 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위해 다양한 파트너와의 지속적인 업무제휴를 이어갈 것”이라고 말했다.

