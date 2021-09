경기도, 세외수입 체납자 보유 암호화폐 61억 '압류'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 세외수입 체납자 3만명을 대상으로 암호화폐 보유 내역을 전수조사해 1661명의 암호화폐 61억원을 압류 조치했다. 이번 세외수입 체납자 대상 암호화폐 압류는 전국 최대 규모다.

지방세외수입은 지방정부의 재정수입 중 취득세, 등록세 등 지방세 이외의 자체 수입을 말한다. 사용료, 수수료, 과태료, 과징금 등 행정적 목적으로 법률에 따라 부과ㆍ징수하는 수입이다.

경기도는 지난 5월부터 8월까지 세외수입 100만원 이상 체납자 2만9656명을 대상으로 암호화폐 거래와 보유내역 전수조사에 착수했다.

도는 가상화폐 거래소의 경우 회원 주민등록번호가 아닌 성명과 생년월일만 수집ㆍ보유해 재산 은닉에 악용될 수 있는 만큼 회원가입 시 본인인증 절차에 사용된 휴대전화 번호를 확보하는 데 주력했다. 도는 신용정보 전문기관과 협력해 체납자들의 휴대전화 번호를 확보해 가상자산 거래소의 회원 정보와 대조하는 방식으로 조사를 진행했다.

그 결과 4개 거래소에서 세외수입 체납자 1661명이 암호화폐 61억원을 보유하고 있는 것을 확인하고, 즉시 압류 조치했다. 이들의 총 체납액은 144억원이다.

주요 적발 사례를 보면 고양시 의류도매업자 ㄱ씨는 암호화폐 5억원을 보유하고 있었는데도 지난해 공장 불법 증축으로 인한 이행강제금 2000만원을 내지 않고 있다가 이번 조사에서 덜미를 잡혔다.

남양주시에 있는 냉동식품업체 대표 ㄴ씨는 2017년에 사업장을 창고로 불법 용도 변경해 부과된 이행강제금 등 4000만원을 체납하고도 도지코인 등 암호화폐 6억원을 은닉한 사실이 드러났다.

남양주시 부동산임대업자 ㄷ씨는 2018년부터 동식물 관련 시설 불법 증축과 토지형질 불법 변경으로 인한 이행강제금 5000만원을 체납하고도 비트코인 등 암호화폐 6000만원을 보유한 것으로 확인됐다.

도는 이들의 자진 납부 유도를 통해 세외수입 체납액을 징수할 예정이다. 납부하지 않을 경우 압류한 암호화폐를 대상으로 추심절차를 진행한다.

김민경 도 조세정의과장은 "최근 몇 년간 가상자산 투자자들이 급격히 증가하면서 암호화폐로 재산을 은닉한 세외수입 체납자가 있을 것으로 보고 이들에 대한 징수 활동이 필요하다고 판단했다"며 "새로운 징수 방법을 개발하고 적극적으로 체납액을 정리하는 등 조세정의 실현과 성실 납세풍토 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

