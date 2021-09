TIPA, 아프간 특별기여자에 '희망마스크' 기부

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 지난 10일 충북 진천군 덕산읍 국가인재개발원을 방문, 아프가니스탄 특별기여자들에게 희망마스크 2600매를 기부했다고 14일 밝혔다.

진천 국가인재개발원에 수용중인 아프간 특별기여자 383명의 자가격리가 지난 10월 해제되자 TIPA는 특별기여자 및 진천군민 대다수가 방역 취약계층인 아동과 노인인 점을 고려, 아동용 1600매, 성인용 1000매 등 총 2600매의 KF94 보건용 마스크를 전달했다.

이재홍 TIPA 원장은 "특별기여자들의 지역사회에 희망적인 정착을 응원함과 동시에 지역 사회의 방역 증진에 작은 도움이 되었으면 한다"고 전했다.

한편, TIPA는 중소기업 기술혁신(R&D) 지원 전문기관으로 이번 기탁품을 대중소기업 동반상생 플랫폼인 동반성장몰에 입점한 중소기업 제품으로 구매, 지역 중소기업의 판로확대와 지역사회 나눔활동 실천에 앞장서고 있다.

