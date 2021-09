LG CNS 'AI 튜터' 150만 초중고생 영어 교육 돕는다

LG CNS가 인천시교육청과 손잡고 인공지능(AI)을 통한 영어 교육 지원에 나선다고 8일 밝혔다.

LG CNS는 전날 인천시교육청과 ‘AI 기반 외국어 회화 교육 서비스 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약으로 인천시 초중고 학생 30만여명은 학교, 집 장소 제약없이 AI와 함께 영어 공부를 할 수 있다. LG CNS는 앞서 서울시, 전라남도, 대구광역시 교육청과 협약으로 지원 중인 120만여명을 더하면 150만여명의 학생들이 무상으로 AI 학습 서비스를 누릴 수 있다고 설명했다.

LG CNS는 인천시교육청에 ‘AI튜터’와 ‘스피킹클래스’를 무상 제공한다. ‘AI튜터’는 AI와 자연스럽게 대화하며 영어를 학습하는 스마트폰 앱이다. ‘스피킹클래스’는 AI 회화 알고리즘과 음성 인식 기술을 활용해 교사가 스스로 AI 영어 학습 서비스를 만들 수 있는 제작 플랫폼이다. 인천시교육청은 인천시 관내 초중고 약 530개 학교에 ‘AI튜터’와 ‘스피킹클래스’를 배포하고 교육에 나선다. 정규 수업, 방과 후 수업에 활용할 예정이다.

LG CNS와 인천시교육청은 ‘AI튜터’를 통한 외국어 회화 학습 서비스 지원, AI 영어 학습 서비스 제작 플랫폼 ‘스피킹클래스’를 활용한 맞춤형 교육 실시, 영어 말하기 대회 ‘키즈 말하톤’ 개최 사업을 공동으로 추진한다. 향후 중국어, 베트남어 등 다문화 학생 교육에 활용 가능한 다국어 AI 학습 서비스 개발에도 협력한다.

김은생 LG CNS D&A사업부장(부사장)은 "이번 협약은 공교육 디지털 혁신의 출발점이 될 것"이라며, "LG CNS의 IT 기술력을 십분 발휘해 교육 현장의 디지털전환(DX)을 적극 지원하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr