尹측 "고발장, 제3자 작성 가능성 높아"…'사주 의혹' 반박

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 전 검찰총장 측이 이른바 '고발 사주 의혹'에 대해 여러 근거를 제시하며 반박했다. 이와 함께 고발장은 제 3자가 작성했을 가능성까지 내놨다.

윤 전 총장의 '국민캠프'는 6일 '고발 사주 의혹 오해와 진실'이라는 자료를 통해 "실체적 진실에는 접근하지 못하고 고발장의 작성자와 출처를 밝히지 않은 채 음해성 보도가 이어지고 있다"고 밝혔다. 윤 전 총장은 본인이 재직하던 지난해 4·15 총선을 앞두고 대검이 여권 정치인에 대한 고발을 야당에 사주했다는 의혹 논란에 휩싸인 상황이다.

우선 고발장의 작성자와 출처를 알 수 없다는 점을 캠프는 강조하고 나섰다. 윤 전 총장 측은 "고발장을 쓴 의혹의 당사자로 떠오른 손준성 전 대검 수사정보정책관이 6일 '고발장 작성과 송부 의혹은 전혀 사실이 아니다'고 부인했다"며 "고발장 내용을 보면 검사가 작성한 것으로 보기엔 무리한 표현들이 많다. 시민단체나 제3자가 작성했을 가능성이 높아 보인다"고 설명했다.

한겨레가 이날 공개한 고발장을 놓고 윤 전 총장 측은 "공개 자료를 토대로 작성 가능한 수준"이라며 "김건희 주가조작 범죄사실 부분은 언론 기사 외에는 '사실 김건희는 주가조작에 관여한 사실이 전혀 없었다'는 부분밖에 없다. 구체적인 내용이 전혀 없어 사실 관계를 모르는 사람이 원론적 입장에서 작성한 것으로 보인다"고 얘기했다.

성격이 다른 사건들을 하나의 고발장에 담은 건 '비상식적'이라고 지적했다. 윤 전 총장 측은 "고발장에는 최강욱 등의 공직선거법 위반 사건과 윤석열, 김건희, 한동훈 등 각각에 대한 개인적인 명예훼손 사건이 한꺼번에 들어 있는데 피고발인들이 제각각일 뿐 아니라 공익 사건(공직선거법 위반)과 사익 사건(명예훼손)으로 구분되며 명예훼손 사건도 피해자가 제각각"이라며 "수사 과정을 누구보다 잘 아는 검사가 작성한 것이라면 이런 식의 고발장을 작성한다는 것은 상식 밖"이라고 했다.

고발 시기에 대해서도 문제점이 있다고 주장했다. 윤 전 총장 측은 "2020년 4월3일은 한동훈 검사장에 대한 언론의 실명 보도가 있기 전이었다. 민주언론시민연합은 2020년 4월7일 채널A 사건을 고발했으며 고발장에는 '한동훈' 실명 대신 '성명불상'으로 기재했다. 고발장에 굳이 한동훈 이름을 실명으로 넣어 고발을 사주할 이유가 없다"며 "김건희씨 주가조작 사건 또한 2020년 4월7일에 최강욱 의원이 고발했다. 당시 금감원과 검찰은 이미 내사 종결한 상태라고 발표했으므로 주가 조작에 대해선 걱정할 상황이 전혀 아니었다는 점에서 이를 굳이 고발장에 넣을 이유가 없었다"고 꼬집었다.

김웅 의원에게는 진실을 밝혀달라고 요구했다. 윤 전 총장 측은 "손준성 검사가 본인이 작성한 것이 아니라고 부인한 점과 김웅 의원이 '초안 작성자는 자신'이라는 언급에서 볼 때 고발장 작성은 김웅 의원 또는 제3자가 작성한 것으로 보는 것이 진실에 부합한다"며 "김웅 의원이 이 부분에 대해 실체적인 진실을 밝혀야 한다"고 말했다.

