'김웅에게 고발장 전달' 지목 손준성 "고발장·첨부자료 발송 사실 무근"… 법적조치 경고

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 대선 정국의 뇌관으로 떠오른 윤석열 전 검찰총장 '고발사주' 의혹에 연루된 손준성 전 대검 수사정보정책관(현 대구고검 인권보호관)이 6일 관련 의혹을 전면 부인하며 법적 조치를 예고하고 나섰다.

손 전 정책관은 여권 정치인들에 대한 고발장을 김웅 당시 미래통합당 후보(현 국민의힘 의원)를 통해 제1야당이었던 미래통합당(현 국민의힘) 측에 전달한 인물로 뉴스버스가 지목한 인물이다.

손 전 정책관은 이날 기자단에 배포한 입장문을 통해 "금일(6일) 한겨레 신문과 뉴스버스는 제가 김웅 의원에게 고발장 및 첨부자료를 발송하였다는 의혹을 보도한 바 있다"며 "제가 고발장을 작성하거나 첨부자료를 김웅 의원에게 송부하였다는 의혹은 전혀 사실이 아님을 다시 한번 말씀드린다"고 밝혔다.

이어 "향후 이와 관련한 근거 없는 의혹 제기와 이로 인한 명예훼손 등 위법행위에 대하여는 강력한 법적 조치를 취할 예정"이라고 덧붙였다.

앞서 뉴스버스는 지난 2일 '지난해 4·15 총선을 앞둔 시점에서 검찰이 야당 측에 범여권 정치인들에 대한 형사고발을 사주한 사실이 확인됐다'고 보도했다.

그러면서 검찰의 고발장과 '검언유착' 사건의 제보자 지모씨의 실명 형사판결문 등 자료를 야당에 전달한 인물로 김 의원을, 김 의원에게 이들 자료를 전달한 인물로 손 전 정책관을 각각 지목했다.

당시 뉴스버스는 윤 전 총장의 관련성에 대해 직접 보도하지는 않았지만 '대검의 수사정보정책관은 각계와 검찰 내부 주요 동향 등을 검찰총장에게 직보하고 검찰총장의 내밀한 지시를 이행하는 자리'라고 기사에 담았고, 이후 여당을 중심으로 윤 전 총장이 개입됐을 가능성이 제기됐다.

여당 대선 후보 중 한 명인 추미애 전 법무부 장관은 지난 주말 자신의 페이스북에 윤 전 총장에 대한 감찰자료까지 사진으로 올리며 한동훈 검사장과 윤 전 총장의 부인 김건희씨까지 이번 의혹에 연루됐을 것이라고 주장하기도 했다.

이날 한겨레는 뉴스버스가 보도한 문제의 고발장을 입수했다며 손 전 정책관이 김 의원에게 전달한 것으로 보이는 고발장이라고 보도했다.

뉴스버스 보도가 나간 다음날인 지난 3일 연가를 내고 출근하지 않았던 손 전 정책관은 이날도 연가를 내고 출근하지 않은 것으로 알려졌다.

