3개월째 코스닥 상승률 코스피 제쳐

개인 주도 아래 코스닥 급등

시총 1~6위 규모 10조원 넘게 증가

[아시아경제 이민우 기자] 코스닥지수 상승률이 3개월 연속 코스피 상승률을 웃돌았다.

5일 한국거래소에 따르면 지난달 코스닥지수는 0.69% 상승했다. 같은 기간 -0.09% 떨어진 코스피를 웃돈 것이다. 이처럼 코스닥지수 상승률이 코스피 상승률을 웃도는 현상은 지난 6월부터 지속됐다. 코스닥의 경우 6월과 7월 각각 4.9%, 0.11%씩 상승했다. 같은 기간 코스피는 2.89% 상승, -2.86% 하락에 그쳤다. 코스닥지수 상승률이 코스피를 3개월째 웃돈 것은 지난해 2~5월 4개월간 이후 처음이다.

지난달의 상승세는 특히 가팔랐다. 1031.14로 출발한 뒤 지난달 20일 967.90까지 -6.13% 떨어지며 같은 기간 코스피 낙폭(-4.42%)을 웃돌았다. 하지만 이후 상승세로 돌아서면서 코스피 상승률을 뛰어넘은 것이다. 코스닥지수는 지난달 23일부터 지난 3일까지 10거래일 연속 상승했다. 지난해 7월27일∼8월10일(11거래일 연속) 이후 최장 연속 상승세다.

이 같은 상승세는 개인이 주도한 것으로 풀이된다. 지난 6∼8월 3개월간 코스닥 시장에서 개인은 3조1447억원을 순매수했다. 이 기간 외국인은 3143억원을 순매수했고 기관은 2조342억원을 순매도했다.

시가총액 상위 종목의 성장도 지수를 견인했다. 지난 5월말 기준 3조8512억원으로 코스닥 시장 5위에 그쳤던 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 314,800 전일대비 17,700 등락률 +5.96% 거래량 514,566 전일가 297,100 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때" close 의 시총은 지난달 말 기준 7조229억원으로 두 배 가까이 급등하며 시총 2위로 뛰어올랐다. 같은 기간 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 88,400 전일대비 900 등락률 +1.03% 거래량 1,585,200 전일가 87,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞 close 의 시총은 4조130억원에서 6조246억원으로, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 80,500 전일대비 800 등락률 +1.00% 거래량 867,598 전일가 79,700 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다!정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 터질 황금株“휘닉스소재” 능가할 초대형 후속株! 이런 기업은 없었다! 선착순 공개! close 의 시총은 3조9020억원에서 6조635억원으로 치솟았다. 이 기간 1~6위의 시총 합은 39조2597억원에서 50조7133억원으로 29.17% 늘어났다. 이 기간 지수 상승률 5.76%를 압도하는 수준이다.

