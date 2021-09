"中, 상상 초월하는 사이버공격"…호주, 대규모 해킹 표적된 이유는

호주, 작년 4월 우한 코로나19 기원설 공식 조사 요구

中과 외교적 관계 급속도로 냉각…무역보복에 이어 사이버공격도

전문가 "중국처럼 민간 분야까지 공격하는 국가 처음 봐"

턴불 前 총리 "사이버공격은 오히려 신뢰 더 깎아먹는 일"

[아시아경제 김수환 기자] "마치 누군가 노크하는 것 같았다. 아무 예고도 없이 갑자기 찾아왔다"

호주의 사이버보안 업체 '인터넷 2.0'의 로버트 포터 최고경영자(CEO)는 지난해 4월 중국발 해킹 봇(자동화된 해킹 작업을 수행하는 소프트웨어)들이 호주 정부의 인터넷 네트워크를 동시다발적으로 공격했던 당시를 회고하며 이같이 말했다.

하지만 이들의 공격은 여기서 멈추지 않았다. 해킹 봇의 접근 시도는 이후 수개월간 지속됐으며 의회 직원들의 이메일 네트워크, 국방부와 복지부까지도 공격 대상이 됐다고 당국 관계자들은 말했다. 아울러 주요 장관들까지 피싱 공격을 받으면서 데이터 유출 피해를 받은 것으로 전해졌다.

실제로 호주 당국에 따르면 지난해 외국의 사이버공격에 따른 데이터 유출을 가장 많이 겪은 5개 산업 분야 중 하나로 정부기관이 처음으로 목록에 올랐다.

한 소식통은 최근 주요 외신과의 인터뷰에서 "이들 해킹 봇이 교육과 금융 산업 분야도 공격했다"며 "다수의 기업과 대학 법인들도 표적이 됐다"라고 말했다.

당시 중국 정부는 해킹 시도를 부인했지만 호주 전문가들은 이 해킹 봇들이 중국 정부가 후원하는 해킹 조직에서 만들어진 것으로 보인다고 지적했다.

"中, 상상 초월의 사이버공격 감행…민간분야도 공격 대상으로"

호주와 중국 간 갈등이 점입가경으로 흐르는 가운데 호주가 중국 해커조직의 표적이 됐다는 분석이 나왔다.

지난해 4월 호주의 스콧 모리슨 총리가 코로나19 바이러스의 중국 우한 기원설을 공식 조사해야 한다고 국제사회에 촉구한 뒤로 호주와 중국 간 관계는 급속도로 악화됐다.

중국은 호주산 보리, 와인 등에 반덤핑 관세를 부과하고 소고기 수입을 제한하는 등의 무역 보복 조치를 내렸다. 이에 호주는 중국의 와인 반덤핑 관세를 세계무역기구(WTO)에 공식 제소하는 조치로 맞대응했다.

무역 갈등이 진행되는 가운데 중국 당국은 사이버영역에서도 호주에 보복 대응을 한 셈이다.

외신들은 호주의 사례처럼 중국은 자신들과 외교적 갈등 관계에 있는 국가들을 대상으로 무역 보복에 더해 사이버공격까지 감행하고 있는 추세라고 분석했다.

사이버전쟁이 중국 만의 전유물은 아니면서 러시아, 미국, 이스라엘, 인도 등 다양한 국가들도 사이버전에 동참하고 있는 것은 사실이지만 중국은 이들 국가중에서도 유독 눈에 띄는 차별점이 보인다는 평가가 나온다.

블룸버그 통신은 "중국이 다른 나라와 다른 점은 바로 상상을 넘는 규모의 사이버공격을 감행한다는 것"이라고 전했다.

중국이 호주의 정부 기관뿐만 아니라 일반 금융기업과 대학교 등 민간 분야 전반에 대해서도 공격을 감행했다는 점이 이를 잘 보여주는 사례다.

호주의 사이버보안 전문간 미셸 프라이스는 "호주 랍스터 및 보리 산업에서도 사이버보안 경고가 발령됐다"라며 민간 수출 산업에도 중국이 사이버공격을 시도하고 있는 것으로 보여진다고 전했다.

그는 이어 "정부에 대한 보복 조치가 경제와 지역 사회까지 피해를 끼치는 모습"이라며 "정부 간 외교 메커니즘에 따른 부수적 피해를 민간 분야가 받고 있다"라고 덧붙였다.

호주국립대의 휴 화이트 교수는 "중국만큼 사회 전 분야에 걸쳐 사이버공격을 실시하는 국가는 보지 못했다"라고 말했다.

특히 아시아태평양 지역에 대한 영향력 확대를 꾀하고 있는 중국이 태평양 지역 강국인 호주가 미국과의 관계를 강화하고 있는 데에 대한 일종의 억제와 견제 전략이라는 분석도 있다.

화이트 교수는 "중국은 아시아 국가들이 외교적 우호관계에 있어 미국을 택할 경우 어떤 대가를 치뤄야하는지 보여주고 싶어했을 것"이라며 "호주가 대표적인 희생자가 됐다"라고 말했다.

前 호주 총리 "中의 사이버공격 보복은 오히려 신뢰 더 깎아먹는 일"

특히 중국 당국의 사이버공격이 우려되는 이유는 민간 조직이 아닌 정부 후원 조직의 공격일 경우 이를 포착하기 어렵다는 점에 있다.

호주의 사이버보안 업체 사이버머크의 폴 네빈 최고기술책임자는 "정부 고위 당국자들은 자신들이 공격받았다는 사실을 외부 보안 업체의 추후 탐지에 의해서만 알 수 있을 것"이라며 "당국자들이 평소에 통신 기기에서 기밀 정보를 교환하는 행위를 최대한 자제하는 방법밖에 없다"라고 말했다.

호주 정부도 중국의 사이버보안 공격을 자국에 대한 주요 위협 요소로 간주하고 이를 최우선순위로 대응할 조짐이다.

정보 당국은 지난해 9월 첫 정기 보고서를 발간하고 사이버공격의 "뉴 노멀 시대"를 맞이하게 됐다며 이는 "전쟁과 평화 간 경계선을 모호하게 만들고 있다"라고 전했다.

린다 레이놀즈 호주 국방장관은 중국을 겨냥하며 "정부가 직접 후원하는 조직에 의한 정교한 해킹 공격이 이뤄지고 있다"라며 "그들은 우리 국가를 위협하기 위한 기회를 호시탐탐 노리고 있다"라고 경고했다.

호주 당국은 그럼에도 중국의 각종 보복 조치와 사이버공격 위협에 굴하지 않겠다는 분위기다.

과거 중국 통신장비 기업 화웨이의 5G 이동통신 장비 도입을 전면 금지했던 말콤 턴불 전 호주 총리는 "당신(중국)들이 우리의 5G 네트워크 사업에 참여하는 것에 대한 신뢰가 없는 상황에서 다른 산업 분야에 대한 보복 조치를 하는 것은 오히려 신뢰를 더 깎아먹는 일"이라고 강조했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr