지속가능발전 해답, 벤처·신생기업에서 찾는다

중기부·ADB, '아시아태평양 지속가능발전 사업모델 공모전' 개최

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부와 아시아개발은행(ADB)은 아시아태평양 지역 지속가능발전의 해답을 벤처기업과 신생기업(스타트업)에서 찾기 위해 '아시아태평양 지속가능발전 사업모델 공모전'을 6일부터 접수하고, 4개월간 개최한다고 밝혔다.

중기부는 지난해 9월 ADB와 공동으로 6000만 달러 규모의 'ADB 벤처펀드'를 조성한 바 있다. ADB 벤처펀드는 국제기구와 공동으로 조성한 최초의 펀드로, 모태펀드가 1000만 달러, 기재부 e-아시아지식협력기금이 500만 달러를 출자했는데, 아시아태평양 지역의 지속가능발전에 기여하는 국내외 신생기업에 중점 투자한다.

중기부는 공동펀드 조성에 그치지 않고 한 걸음 더 나아가 지속가능발전에 기여할 수 있는 사업모델을 보다 적극적으로 발굴하기 위해 '아시아태평양 지속가능발전 사업모델 공모전'을 개최한다.

참가 대상은 국내외 신생기업과 대학생 (예비)창업가이며, 공모 주제는 아시아태평양 지역 7대 과제 중 중점 과제인 기후변화 대응과 성평등으로 선정했다.

두 차례의 심사를 통해 최종 3개 팀을 선정할 계획이며, 심사진은 ADB, 임팩트 분야 벤처캐피탈 등으로 구성되고, 전문성을 바탕으로 우수한 사업모델을 선별할 예정이다.

1차 심사로 선정된 5개팀은 보다 나은 결과물을 만들어낼 수 있도록 기업설명회(IR) 전략 멘토링을, 최종 선정된 3개팀은 각각 중기부 장관상, ADB벤처스상, 한국벤처투자 대표이사상과 각각 1000만원, 500만원, 300만원의 상금을 받는다. 최종 선정팀은 또 투자유치를 통해 사업모델을 상용화할 수 있도록 임팩트 분야 국내외 벤처캐피탈을 대상으로 IR 개최 등 후속 투자를 위한 지원도 받는다.

접수 기간은 6일부터 10월 15일까지며, 공모전 전용 누리집에서 온라인으로 신청받는다. 공모전과 관련된 상세 정보는 해당 누리집을 통해 확인할 수 있다. 최종 심사와 시상식은 올해 연말에 개최 예정인 'ADB 벤처 로드쇼'와 연계해 진행될 예정이다.

양승욱 중기부 벤처투자과장은 "국제기구와 지속적인 협력관계를 구축해오면서 마련한 귀중한 기회로 ESG, 지속가능발전에 관심을 가지고 있는 창업가, 신생기업의 많은 참여를 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr