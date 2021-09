곡성군, 하천구역 출입 자동 차단시스템 시범사업 추진

고달면 두가세월교,두곡세월교두곡세월교등 2개소

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 곡성군(군수 유근기)이 행정안전부 주관 하천,구역 출입 자동 차단시스템 시범 사업(이하 ‘하천출입 차단사업’) 공모에 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.

하천출입 차단사업은 2021년도 재난안전 특별교부세 정책사업의 하나다. 이번 선정으로 곡성군은 특별교부세 2억 원을 교부받아 사업을 추진하게 된다. 사업대상은 섬진강을 횡단하는 고달면 두가세월교(두가1지구), 두곡세월교(두가2지구) 2개소가 해당된다.

그동안 하천 침수 피해 우려 지역에 대한 출입 통제는 인력에 의존해왔었다. 집중 호우가 돌발적으로 발생하거나 취약 시간대에 발생할 경우 대응에 한계가 있을 수 밖에 없었다. 이번에 추진하는 하천출입 차단사업은 IOT 기반의 자동화 출입 차단 시스템을 구축해 각종 상황에 신속하게 대응하는 것을 목표로 하고 있다.

신속한 사업추진을 위해 곡성군은 오는 9월에 현장 조사와 실시설계를 추진해 내년 우절기 이전에 사업을 마무리한다는 방침이다.

또한 사업 효과를 높이기 위해 자동 차단시스템과 CCTV 통합관제센터 및 국가재난관리시스템(NDMS)를 연계할 계획이다.

곡성군 관계자는 “이번 사업이 여름철 풍수해로 인한 인명 및 재산 피해 예방에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.”라고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr