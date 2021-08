25개 출연연 내년까지 560명 채용…온라인공동 설명회 열려

국가과학기술연구회, 8월23~9월10일까지

[아시아경제 김봉수 기자] 국가과학기술연구회(NST)는 25개 과학기술분야 정부출연연구기관(출연연)이 참가한 가운데 지난 23일부터 다음달 10일까지 3주 간 '온라인 공동채용설명회'를 개최 중이다. 출연연은 올해 9월부터 내년 12월까지 연구직 380여명, 연구지원 인력을 비롯한 행정직 180여명 등 총 560여명의 청년과학기술인을 채용할 계획이다.

구직자는 공동채용설명회 홈페이지에서 온라인 사전등록 후, 전화 또는 화상 채용정보상담을 신청하면 해당 기관의 인사담당자 및 연구자로부터 채용정보, 연구분야 등에 대해 개별상담을 받을 수 있다.

채용설명회 홈페이지에는 연구회 및 25개 출연연 온라인부스가 구성돼 기관소개, 신입사원 초봉, 주요 연구분야, 복리후생 등 구직자들에게 필요한 정보를 제공한다. 각 기관에 최근 입사한 신진연구자의 인터뷰, 인사담당자의 채용정보 설명 영상을 열람할 수 있다.

