'日 시마네현 독도 왜곡 광고'에 서경덕 반박 광고 제작

[아시아경제 윤슬기 기자] 일본 시마네(島根)현이 각종 사회관계망서비스(SNS)에 독도를 왜곡하는 광고를 게재하자 서경덕 성신여대 교수가 이에 반박하는 광고를 만들어 배포하면서 "'독도의 진실'을 널리 알리고 있다"라고 밝혔다.

서 교수는 30일 오전 자신의 페이스북에 글을 올려 "일본에 거주 중인 한 팔로워 분의 제보로 알게 됐고, 시마네현 측에 알아본 결과 8월 한달간 인스타그램 및 페이스북 등을 통해 '다케시마 자료실' 광고가 널리 전파 중인 것을 확인했다"라며 이같이 말했다.

서 교수는 시마네현의 광고에 적힌 '다케시마는 에도시대부터 일본인이 어업에 이용했다'라는 문구에 대해 "'강치를 잡던 일본 어민들에게 1695년에도 에도 막부는 조선 땅이니 강치잡이를 금지한다. 추후 일본은 독도에 이를 기록한 현판까지 내걸었다'라고 반박했다"고 설명했다.

그는 또 "'1905년에 (독도가) 시마네현으로 편입됐다'라는 주장에는 '1905년 시마네현으로의 편입은 불법이다'라고 진실을 알려줬다"라며 "패러디 광고 마지막 문구에는 '앞으로 시마네현은 독도에 관한 역사적 진실만 일본인들에게 알려주길 바란다'라고 강조했다"고 덧붙였다.

서 교수는 "최근 들어 일본 정부 및 시마네현에서 독도에 관한 온라인 홍보를 강화하고 있는데, 왜곡된 사안을 바로 잡아 국내외에 꾸준히 알리고 있는 중이다"라고 말했다.

한편 독도 강치는 동해 연안에서 번식하는 유일한 물갯과 동물이었으나, 일제강점기 이전부터 일본 어부들에 의해 무자비하게 남획되어 결국 멸종했다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr