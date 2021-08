[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원이 29일 언론중재법 개정안에 반대하며 청와대 앞에서 1인 시위를 진행했다.

홍 의원은 이날 오전 11시쯤부터 한 시간가량 청와대 앞에서 '문재인 대통령님 막판까지 이러지 맙시다', '언론중재법 개악, 중단해 주십시오' 등의 문구가 적힌 팻말을 들고 1인 시위를 했다.

이날 페이스북을 통해 홍 의원은 "처음 해본 1인 시위 소회는 마치 초등학교 때 잘못을 저질러 혼자 벌서고 있다는 느낌을 받았다"며 "잘못은 문재인 대통령이 하고 있는데 벌은 내가 서고 있다는 묘한 느낌"이라고 소감을 말했다.

그는 "민주당 대선을 위해서라도, 문 대통령 퇴임 후 안전을 위해서라도 대통령이 나서서 언론 악법을 중단해야 할 때"라며 "그게 바로 국익"이라고 강조했다.

