"차가 오면 사람이 서야지"…보행자 칠 뻔 해놓고 '적반하장'

[아시아경제 황수미 기자] 횡단보도를 건너고 있던 보행자가 뒤늦게 진입을 시도한 차량에 항의하자 오히려 운전자가 그를 경찰에 신고했다는 사연이 공개됐다.

28일 유튜브 채널 '한문철TV'에는 '위험하게 진입하는 차를 손가락 두 개로 톡톡 치면서 항의했더니, 왜 차를 치냐며 운전자가 쫓아와 신고'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이 영상을 제보한 A씨에 따르면 지난 18일 오후 6시쯤 A씨는 부산 금정구에서 신호등 없는 횡단보도를 지나고 있었다.

A씨가 편도 1차선 차로의 중간쯤을 지나던 중 한 차량이 정지하지 않고 지나가려 하자 A씨는 손가락으로 이 차량을 건드렸다. 그러자 운전자는 운전석 문을 열고 A씨에게 "왜 차를 치냐"고 항의했다.

이어 차량은 불법 유턴으로 A씨를 따라가 또 "왜 차를 치냐"고 항의하며 A씨를 112에 신고했다. 이에 A씨도 운전자에 대한 고소장을 제출했다.

A씨는 "저는 64년생이고 상대 운전자는 30대로 보였다"며 "저는 나이가 있고 해서 조용히 넘어가려고 했는데 횡단보도에서 보행자 보호 의무를 어긴 본인 잘못도 모르고 따라와서 위협적인 행동을 계속했다"고 주장했다. 그러면서 "저는 그냥 가라고 했는데 상대 운전자가 '차가 지나가면 사람이 서야 한다'고 하면서 본인 주장을 끝까지 굽히지 않아 할 수 없이 지구대에서 고소했다"고 덧붙였다.

A씨는 한문철 변호사에게 운전자에 대한 협박죄 적용 여부, 횡단보도 보행자 보호 의무 위반 등을 물어봤다.

이에 한 변호사는 "횡단보도 보행자 보호의무 위반은 당연히 성립된다"며 "중앙선을 일부 물고 유턴했기에 불법 유턴, 중앙선 침범으로 처리할지 안 할지는 두고 봐야 한다"고 했다.

다만 한 변호사는 상대 운전자에 대해 협박죄를 적용하기가 쉽지 않을 것이라고 봤다. 상대 운전자가 무슨 발언을 했는지 증거 기록이 없고, 단순히 항의하기 위해 쫓아왔다고 하면 협박죄 적용이 어렵다는 것이다.

이 영상을 접한 누리꾼들은 "저런 분들 많이 봤다", "횡단보도에 사람이 있으면 무조건 멈추는 게 상식 아닌가?", "진짜 어이가 없다", "황당해서 웃음이 나온다" 등의 반응을 보였다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr