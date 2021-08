김두관 "윤희숙 울먹이는 목소리에 속아 KDI 전수조사 외면해선 안돼"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 대선 주자인 김두관 의원이 윤희숙 국민의힘을 향해 "드라마 '스카이캐슬'의 대사가 생각난다. '전적으로 저를 믿으셔야 합니다' 저는 전적으로 못 믿겠다"며 공세를 이어갔다.

김 의원은 27일 대전MBC 주최 민주당 대선 경선 후보 토론회에서 이 같이 말하고 "아파트 두 채의 소유자이면서 임차인이라고 전국민을 속인 적이 있고, 오늘 (윤 의원) 기자회견의 핵심은 부친의 불법 투기를 인정한 것이며, 그래서 차익의 사회 환원 미봉책도 나온 것"이라고 주장했다.

그는 이어 "본인이 원한만큼 강력한 수사가 필요하다. (윤 의원의) 울먹이는 목소리에 속아서 KDI 전수조사를 외면해서는 안 된다"고 강조했다.

김 의원은 "LH가 투기 온산이라고 국민 분노가 하늘까지 치솟았는데 KDI도 그런 것 아닌지 의심이 간다. 원장을 제외한 전직원이 재산공개도 하지 않는다"면서 "예비타당성 조사를 KDI가 전담하듯 하고 있는 것도 문제"라고 짚었다.

이에 이재명 경기도지사도 "KDI 전수조사는 너무도 당연한 일이다. 부동산과 국토계획 관련된 국가기관들과 산하 공기관 임직원들은 전부 조사할 필요가 있다"고 했다.

추미애 전 법무부장관은 "고위 공직자와 국회의원 등이 내부 정보를 투기적 목적으로 사용한다면 부당이익을 환수하는 법도 마련해야 한다. 지대 개혁을 통해 불로소득 경제시스템을 혁파하자는 것"이라고 말했다.

