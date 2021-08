선릉역 인근서 화물차 깔려 숨진 배달 라이더…사고 현장엔 추모 행렬

[아시아경제 이정윤 기자] 민주노총 서비스연맹 서비스일반노조는 27일 오전 서울 강남구 선릉역에서 추모 행사를 열고 전날 선릉역 인근 도로에서 일어난 오토바이 배달원 사망 사고를 산업재해로 인정해줄 것을 주장했다.

이날 배달 노동자들은 사고로 숨진 40대 A씨의 오토바이가 놓인 선릉역 8번 출구와 9번 출구 사이에 국화를 헌화하고 향을 피우며 고인을 추모했다.

노조는 성명서를 통해 "선릉역 오토바이 라이더는 우리의 모습"이라며 "언제나 손님에게 빠르게 음식을 갖다주고자 플랫폼사 간의 속도 경쟁에 내몰린 우리는 생존을 위해 도로 위를 달린다"고 했다.

이어 "플랫폼 회사는 정차해서 주문 콜을 받으라고 하지만 배달하는 도중에 다음 주문 콜이 울린다"며 "그것을 수락하지 않으면 한참을 기다려야 해서 어쩔 수 없이 도로 위에서 휴대전화를 봐야 한다"고 강조했다.

노조는 배달 플랫폼 회사가 도의적 책임을 다해 유가족에게 장례비용과 위로금을 지급하고, 고인에게 산재보험을 적용해줄 것을 요구했다. 또 배달 노동자의 안전교육 강화에 힘쓸 것을 당부했다.

한편, A씨는 전날 오전 11시 27분께 선릉역 사거리에서 신호를 기다리다 화물차에 치여 숨졌다. 화물차 운전자는 운전석 위치가 높아 사고 당시 앞에 있던 A씨를 발견하지 못한 것으로 전해졌다.

