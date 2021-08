컴투스, 위지윅스튜디오 주식 1606억원 취득 '최대주주 등극'

[아시아경제 이선애 기자] 게임빌의 자회사인 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 102,800 전일대비 300 등락률 -0.29% 거래량 34,440 전일가 103,100 2021.08.25 10:54 장중(20분지연) 관련기사 컴투스, 2Q 영업이익 109억원…전년동기대비 71%↓[특징주]中 관영언론 "게임은 정신적 아편" 발언에...국내 게임주 일제히 급락[클릭 e종목]"컴투스, 기대작 매출 순위 하락"…목표가 38%↓ close 가 위지윅스튜디오 주식 1127만2133주를 1606억원에 취득했다고 25일 공시했다. 이에 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 102,800 전일대비 300 등락률 -0.29% 거래량 34,440 전일가 103,100 2021.08.25 10:54 장중(20분지연) 관련기사 컴투스, 2Q 영업이익 109억원…전년동기대비 71%↓[특징주]中 관영언론 "게임은 정신적 아편" 발언에...국내 게임주 일제히 급락[클릭 e종목]"컴투스, 기대작 매출 순위 하락"…목표가 38%↓ close 는 위지윅스튜디오의 최대주주가 된다.

이는 컴투스 자기자본의 16.44%에 해당하는 규모다. 취득 후 소유주식수 및 지분비율은 38.11%다. 취득방법은 위지윅스튜디오의 제3자 배정 유상증자(625만주)에 참여 및 구주(502만2133주) 양수다. 구주 취득 예정일자는 오는 9월30일이다. 유상증자 취득은 10월1일로 예정됐지만, 변경될 수도 있다고 전했다.

회사 측은 “메타버스 등 신규사업 시너지 창출 및 종합 콘텐츠 사업 강화”라고 이번 거래 목적을 밝혔다.

