쿠팡, 셔틀버스 코로나 방역 강화…키오스크 설치 등 17억 투입

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡의 자회사 쿠팡풀필먼트서비스가 물류센터 통근 셔틀버스에 체온 측정과 좌석번호 입력을 위한 키오스크를 설치했다고 20일 밝혔다.

기존에는 별도 인력을 투입해 사람이 직접 체온을 체크했으나 최대한 모든 과정을 비대면으로 진행하기 위해 지난 4월부터 단계적으로 모든 셔틀버스에 키오스크를 설치해왔다. 버스에 설치된 키오스크로 탑승 전 체온을 체크하고, 정상 체온이 아닌 직원의 경우 버스에 탑승할 수 없도록 규제한다.

또 키오스크 QR스캔을 통해 본인이 앉을 좌석번호를 선택하도록 돼 있어 만약 탑승객 중 코로나 확진자가 발생할 경우 즉각적으로 확진자가 이용한 버스와 동선을 파악할 수 있도록 자동화 시스템을 마련했다. 쿠팡은 셔틀버스 방역을 강화하기 위해 설비 마련에 약 17억원을 투입했다.

쿠팡은 물류센터 직원들이 셔틀버스로 출퇴근 할 수 있도록 지원 중이다. 일용직, 계약직을 포함해 물류센터에서 근무하는 모든 직원은 무료로 셔틀버스를 이용할 수 있으며, 셔틀버스 어플리케이션을 다운 받아 손쉽게 이용권 발권을 신청할 수 있다.

현재 전국에서 쿠팡 물류센터 직원 출퇴근용으로 매일 1000대 이상의 버스가 운영 중이다. 올해 상반기 기준 셔틀버스를 운영하는 데 투입되는 비용만 한달 평균 63억원에 달한다. 연간 약 760억원의 비용을 들여 직원들이 더욱 안전하게 직장을 오갈 수 있도록 지원하고 있다.

한편 쿠팡은 물류센터와 배송캠프 등 모든 사업장에서 '초고강도 거리두기' 체제를 유지하고 있다. 전국 물류센터 직원을 대상으로 거리두기 앱을 배포해 작업자 간 1미터 이내 공간에 머무르면 알람이 울리고 해당 접촉자가 자동으로 기록된다.

확진자 발생 시 선제적 셧다운 조치, 체온 및 증상 수시 체크, 마스크와 장갑 착용, 식당 내 아크릴 칸막이 설치, 흡연시설 및 휴게실 등에 마킹 표시, 안전감시단 인력 배치 등 다각도의 노력을 기울이는 중이다.

