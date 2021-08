롯데물산, 송파구 코로나19 의료진에 음료 1만병 지원

[아시아경제 조인경 기자] 롯데물산이 서울 송파구 관내 코로나19 선별진료소와 예방접종센터의 의료진 600여명을 위해 음료 1만병을 지원한다고 20일 밝혔다.

송파구보건소와 올림픽공원, 문정법조단지 내 선별진료소와 송파구민회관·송파체육문화회관 내 마련된 예방접종센터 등 총 5곳에 시원한 음료를 제공할 수 있는 냉장고를 설치하고 '고맙습니다', '힘내세요', '응원합니다' 등의 메시지도 부착했다.

류제돈 롯데물산 대표는 "무더위 속에서 헌신하고 계신 의료진에게 감사의 마음을 전하고, 이 지원이 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회를 위해 다양한 사회공헌 활동을 하겠다"고 말했다.

롯데물산은 코로나19 발생 초기부터 의료진들에 대한 지원과 응원을 지속해 왔다. 작년 2월 롯데월드타워 외벽을 활용해 의료진들을 위한 응원의 메시지 전송했으며, 7월엔 송파구 의료진들에게 얼음조끼 500개를 지원했다.

