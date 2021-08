전남소방-도, 코로나 백신 폐기 방지에 '맞손'

24시간 백신 온도 감시쳬계 유지 백신 관리 협업 시스템 구축

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)와 전남도가 코로나19 백신 폐기 방지를 위해 손을 잡았다.

전남소방은 전남도 보건복지국과 함께 최근 코로나19 예방접종 백신 폐기 방지를 위한 업무협약을 체결하고 공동대응에 나선다고 19일 밝혔다.

코로나19 백신은 도내 위탁의료기관 냉장고에 보관 중에 있으며 만일 정전이나 냉장고 고장·문열림 등으로 저온이 유지가 되지 않으면 모든 백신을 폐기 처분해야 한다.

이런 만일의 사태를 예방하고자 각 백신 보관 냉장고에는 IoT온도계가 설치돼 있다.

정전이나 기기적 결함 등으로 온도(2~8도 범위초과) 일탈이 일어나면 위탁 의료기관의 담당자에게 알림문자가 발신되고 담당자는 정상온도를 유지하는 조치를 취하게 된다.

하지만 야간·주말·취약(심야)시간대에는 담당자에게 온도일탈 알림이 가더라도 상황조치가 지연돼 백신이 폐기되는 상황을 발생할 수 있다.

이를 보완하기 위해 전남소방과 전남도가 손을 맞잡은 것이다.

이번 협약은 24시간 근무 체계를 갖추고 있는 119종합상황실의 이점을 살렸다.

향후 백신 보관 냉장고 온도일탈 알림은 위탁 의료기관의 담당자와 전남소방본부 119상황실에 별도 설치된 전용 태블릿pc로 순차적으로 전송을 받게 된다.

온도일탈 알림을 받은 의료기관의 담당자가 약 5분 간격으로 3회 신호에 조치를 취하지 못하면 119종합상황실로 알림메시지가 오게 되고 순차적으로 위탁의료기관 및 관할 보건소, 현장 확인 등의 조치를 취하게 된다.

마재윤 전남소방본부장은 “전남소방은 도민의 평범한 일상복귀를 위해 백신접종센터 현장지원 등 모든 역량을 동원하고 있다”며 “앞으로도 도민의 안전을 위해 소방력을 집중하여 코로나19 극복에 적극 앞장서겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr