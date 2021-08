KOTRA-롯데하이마트, 국내 중소 혁신기업 지원 MOU 체결

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA가 19일 서울 염곡동 본사에서 롯데하이마트와 '상호협력 증진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 수출 지원 전문기관인 KOTRA와 국내 최대 IT·가전 유통망을 보유한 롯데하이마트가 협업해 혁신 중소·스타트업 기업의 국내외 진출 지원에 힘을 보태기 위해서다.

이번 업무 협약은 KOTRA가 롯데하이마트와 손잡고 세계가전전시회(CES), 모바일월드콩그레스(MWC) 등 글로벌 대형 전시회의 통합한국관에 참가한 혁신기업들에 효율적인 판로개척을 지원하기 위해 체결됐다.

KOTRA와 롯데하이마트는 지난 4월 약 2주간 서울 송파구 롯데하이마트 월드 타워점에서 미국 CES에 출품된 국내 중소·스타트업 상품을 체험할 수 있는 'CES 혁신상품 체험관'을 열었다.

체험관에서 선보인 24개 제품 중 롯데하이마트 상품기획자(MD)의 평가를 거쳐 현재 6개 제품의 온·오프라인 채널 입점이 확정됐다. 그 외 8개 상품은 입점이 긍정적으로 검토되는 등 체험관의 가시적인 성과가 나타나고 있다. 참가기업들은 제품의 홍보 효과, 거래처와의 상담 협상력 제고 등을 체험관 참가의 만족 요인으로 꼽았다.

KOTRA와 롯데하이마트는 이달 7일부터 20일까지 같은 장소에서 'MWC 혁신상품 체험관'을 열고 올해 MWC에 출품된 14개 상품을 소비자에게 선보이고 있다. 이들 출품작도 심사를 거쳐 입점을 진행할 계획이다.

이번 협약 체결을 계기로 KOTRA와 롯데하이마트는 혁신 기술을 보유한 국내 중소·스타트업을 추가 발굴해 해외뿐만 아니라 국내시장의 판로개척을 지원하고, 체험관을 확대 운영해 혁신제품 상용화를 위한 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.

해외 유망 전시회에서 인정받은 우리 기업에게는 우수기술을 국내에 선보이는 좋은 기회가 될 전망이다. 또한 거래 이력이 부족한 우리 중소·스타트업들이 국내 대형유통망 롯데하이마트의 체험관 참가와 납품경력 등을 통해 글로벌 시장에 쉽게 진출할 수 있는 선순환 구조가 만들어질 것으로 기대된다.

유정열 KOTRA 사장은 "이번 협약을 통해 양 기관은 우리 혁신기업을 지원하는 협력체계를 구축했다"며 "앞으로 유망 중소·스타트업 기업들이 최대한 많이 체험관에 입점할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

