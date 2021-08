삼성화재, '2021 삼성화재배 월드바둑마스터스' 시작

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 229,500 2021.08.19 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 불에 탄 벤츠만 100대…천안 불당동 화재에 손보업계 100억 손실 우려자동차보험 다이렉트 시장…삼성·DB·현대 대결구도로 재편(종합)코로나가 바꾼 다이렉트 車보험 시장…'빅3' 대결구도로 재편 close 는 '2021 삼성화재배 월드바둑마스터스'가 국내 예선전을 시작으로 대회의 막을 올렸다고 19일 밝혔다.

1996년 시작해 올해로 26회째인 월드바둑마스터스는 '별들의 제전'으로 불리며 세계 바둑계의 변화와 혁신을 선도하고 있는 대표적인 바둑대회다.

작년에 이어 올해도 모든 대국이 온라인으로 진행되며, 국가별 예선을 통해 본선 진출자를 선발한다. 국가별 예선에서는 일반조 15명, 여자조 2명, 시니어조 2명 등 총 19명을 뽑는다. 국내 예선전에 걸린 티켓은 총 9장으로 일반조 7장, 시니어조 1장, 여자조 1장이다. 국가별 예선 선발인원은 중국 7명, 일본 2명, 대만 1명이다.

본선 대국은 10월 20일 시작된다. 32강전은 10월 20일부터 28일까지 단판 토너먼트를 통해 결승 진출자 2명을 가린다. 결승전은 11월 1일부터 3일까지 총 3번의 대국이 진행된다.

작년 대회에서는 중국 커제 9단이 신진서 9단에게 결승에서 2대 0으로 승리하며 통산 네번째 우승을 기록했다.

삼성화재 관계자는 "코로나 위기 속에서도 온라인 대회 운영, 대국장 내 철저한 방역 대책을 통해 안전하고 성공적으로 대회를 치를 수 있게 만전을 기하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr