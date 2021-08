SSG닷컴, 환경재단과 손잡고 ESG 경영 ‘속도’

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 환경재단과 손잡고 본격적인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 나선다고 18일 밝혔다.

SSG닷컴은 이날 오전 환경재단과 ‘ESG경영 실천을 위한 친환경 캠페인’ 추진을 위해 업무협약을 체결했다. 양측은 이번 협약을 계기로 SSG닷컴의 친환경 배송 서비스를 이용하는 고객들이 일상 속에서 실천할 수 있는 포장 폐기물 분리배출 가이드를 마련하고 고객 참여형 비대면 숲만들기 캠페인, 교육 키트 배포 등 다양한 친환경 프로그램을 진행할 계획이다.

오는 10월엔 SSG닷컴의 대표적인 상생 프로그램인 크라우드 펀딩 서비스 ‘우르르’를 통해 친환경, 제로웨이스트 상품을 취급하는 스타트업, 소상공인 업체의 판매 활동을 지원하는 프로모션도 열 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “최근 ESG경영에 대한 높은 관심을 고려해 환경 분야에서 전문성을 보유하고 있는 환경재단과 파트너십을 맺게 됐다”며 “전담조직 구축을 통한 진정성 있는 활동을 전개해 ‘쓱닷컴=친환경’ 이라는 이미지를 고객에게 줄 수 있도록 최선을 다할 계획”이라고 말했다.

