"화재시 옥상으로 대피해도 될까?"…경기소방, 옥상 출입문 정보제공

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 자신이 사는 아파트 이름을 검색하면 옥상 출입문이 어디에 설치돼 있는지, 열려 있는지 등의 정보를 한눈에 알 수 있는 프로그램이 개발됐다.

경기도 소방재난본부는 '공동주택 옥상출입문 정보제공' 홈페이지를 개발했다고 18일 밝혔다.

경기도청 또는 소방관서 홈페이지에 접속해 해당 배너를 클릭하면 옥상출입문 정보제공 홈페이지로 이동하게 된다.

여기서 검책창에 아파트명을 입력하면 ▲옥상 출입문 설치 여부 ▲출입문 위치 ▲옥상 대피공간 ▲대피공간 면적 ▲출입문 개방 상태 ▲유도등 설치 여부 ▲옥상 출입문 재질 ▲지붕형태 등 8가지의 정보를 열람할 수 있다.

이번 홈페이지 제작은 지난해 12월 군포의 한 아파트 화재사건 당시 불을 피하려고 상층부로 이동하던 주민 2명이 옥상보다 한층 더 높은 승강기 기계실을 옥상으로 착각해 빠져나가려다 변을 당하면서 공동주택 옥상출입문 위치를 적극적으로 알릴 필요성이 있다는 지적에 따라 개발됐다.

경기소방본부는 앞서 지난해 10월부터 올해 2월까지 4개월 간 전국 최초로 도내 모든 아파트 6618개단지 4만1621개동(棟)을 대상으로 옥상 출입문 실태조사를 벌였다.

실태조사 결과 옥상 대피공간이 있는 아파트는 3만5124개동으로 전체의 84.4%를 차지했다. 이 중 옥상 출입문 위치가 최상층인 곳은 1만9126개동(54.5%%), 최상층 바로 아래층인 곳은 1만5549개동(44.3%%)으로 집계됐다. 최상층 2개층 아래층도 30개동으로 파악됐다.

경기소방본부는 아울러 아파트 입주민들이 비상 시 신속하게 대피할 수 있도록 옥상 출입문 위치 등의 내용을 담은 옥상 출입문 홍보 문구를 제작해 도내 모든 아파트 관리사무소에 제공할 계획이다.

이상규 경기소방본부장은 "공동주택 옥상 출입문 개폐 및 위치 정보 제공에 따라 도민들이 앞으로 화재 발생시 신속하게 대피할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr