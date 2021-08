광주 서구, 공직자 대상 ‘아이디어 공모전’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 시민 행복과 구정 발전에 이바지할 참신한 아이디어를 발굴하고자 ‘서구 행복1번가 공무원 아이디어 공모전’을 진행 중이라고 13일 밝혔다.

이번 공모전에는 현재 약 한달간의 공모 과정을 통해 70여건의 아이디어가 접수된 상태이다.

서구는 이달 말까지 ▲주민과 함께하는 온라인 심사 ▲실무팀장급 공무원으로 구성된 예선심사 ▲외부 전문가가 포함된 결선심사 등 총 3번의 심사를 통해 우수 아이디어를 선발한다.

이번 아이디어 공모는 실제 서구 현안들을 추진하며 구정을 잘 이해하고 있는 공직자들을 참여 대상으로 했다.

젊은 공직자들의 참신하고 톡톡 튀는 아이디어 발굴을 위해 최대 100만원의 포상금과 근무평정 시 실적가점 부여 등 다양한 인센티브도 마련했다.

서대석 서구청장은 “연례적이고 형식적인 아이디어 공모전이 아닌, 획기적이고 실효성 있는 아이디어가 많이 발굴되는 기회가 됐으면 좋겠다”며 “연말에 공모할 주민들의 아이디어와 더불어 행복한 서구를 위한 밑거름이 됐으면 한다”고 말했다.

