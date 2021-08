광양시, 등·하굣길 불법 주·정차 집중 단속

8월 20일~9월 20일, 어린이 보호구역 114개소

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 오는 20일~9월 20일 교육부의 2학기 전면등교 방침에 따라 학교 주변 등 어린이 보호구역 내 교통안전 강화와 안전한 통학로 확보로, 등하교 시간대 교통사고 예방을 위해 불법 주·정차 차량을 집중 단속한다.

시 어린이 보호구역은 114개소(초등학교 28, 어린이집·유치원 86)가 지정되어 있으며 고정식 CCTV는 19개소가 설치되어 08~19시 단속된다.

이동식 차량 CCTV는 09~18시 단속하고 특히, 초등학교 정문 앞 어린이 보호구역은 08~20시 행정안전부 안전신문고 스마트폰 앱으로 주민이 신고 가능한 대상지역이다.

올해 5월 11일부터 도로교통법 개정으로 만 13세 미만의 어린이들을 교통사고로부터 보호하고 예방하기 위해 유치원, 어린이집, 학원 또는 체육시설, 초등학교 주변에 지정된 어린이 보호구역은 일반차량의 3배인 12만 원(승용차 기준)의 과태료가 부과 된다.

어린이 보호구역 교통사고는 등하교 시간에 주로 발생하고 있으며, 교통사고율이 높은 이유는 어린이의 주의력 산만에 따른 돌발 행동도 있지만, 불법 주·정차된 차량으로 인해 시야 확보가 어려워 사고 위험이 크다.

박양균 교통과장은 “개학기 학교 주변 어린이 보호구역 내 불법 주·정차 차량을 집중적으로 단속해 등하굣길 어린이 교통사고를 예방하는 등 주차질서를 확립하겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr